مع بداية «صباحك ومطرحك».. أحمد يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس فى حلقة "صباحك ومطرحك" عبر حسابه الشخصى على "تويتر" بتصدره التريند الأول، وقال: "وانا فى طريقى مع يونس .. التريند الأول فى مصر على تويتر .. صباحكم خير وسعادة".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج: "أستاذ الراديو"، "أنا جاى عشان أقولك تستاهل كل خير"، "صباح الخير.. يونس تريند أول على مصر"، "انت ويونس والمزيكا وبس".

وتضمنت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.