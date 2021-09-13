ريلمى تستعد لـ إطلاق هاتفها الجديد.. اعرف مميزاته المدهشة

جدة - نرمين السيد - تستعد شركة Realme ريلمى الصينية لـ إطلاق هاتف ذكى بمواصفات مميزة، حيث سيحمل اسم "Realme C25Y"، ومن المقرر إطلاقه أولاً للأسواق الهندية خلال الشهر الحالى، على أن يتم إطلاقه تباعاً للأسواق العالمية.





ووفقا لأحدث التسريبات فإن شركة ريلمى الصينية تقوم الآن بالأمر ذاته، وسيأتى الهاتف الذكى القادم Realme C25Y كإصدار جديد للهاتف السابق Realme C25 ووفقاً لـ موقع Gizmochina التقنى، فمن المتوقع أن يأتى هاتف ريلمى المقبلRealme C25Y بشاشة من نوع LCD، قياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، وسيحتوى الهاتف الذكى على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا أحادية اللون والتى تأتى بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل. وسيحتوى الهاتف الذكى من ريلمى Realme C25Y على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 مللى أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وستدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط. وسيدعم الهاتف كارت الذاكرة الخارجية MicroSD، وسيحتوى على مقبس سماعة الرأس 3.5 مللميتر، وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 2.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

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