صور- ملابس ضرورية فى خزانة الفتيات خلال الخريف

جدة - نرمين السيد - ومن بين القطع التى يمكن الاستفادة بها فى موسم الخريف، السكارف الذى يعد من القطع العملية الخفيفة، تساعد على التدفئة من خلال اختيار الألوان والنقوش المتنوعة لتجديد إطلالتك دون الشعور بالملل فى مختلف الأوقات.

كما يعمل الكارديان القطن أو الصوف الخفيف على زيادة جاذبية مرتديته، من خلال ارتداء القصير منه مع الفساتين المكشوفة، أما الطويل يمكن ارتداؤه مع الفساتين والتنانير القطنية المستقيمة والبناطيل.

ومن الممكن ارتداء الفساتين القطنية فى الخريف التى تصل طولها أسفل الركبة، ويمكن تنسيقها مع جاكيت جينز أو كارديجان، لأجل الحصول على إطلالة مميزة فى كل وقت.

ومن بين الموضة التى يمكن الاستعانة بها فى الخريف، الفيست المنفوخ الذى يمكن ارتداؤه مع القمصان أو البلوزات الخفيفة، للحصول على لوك خريفى عصرى وأنيق.