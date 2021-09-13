مايكروسوفت تطرح تحديثا جديدا لتطبيق «Teams»

جدة - نرمين السيد - وتستعد "مايكروسوفت" لإطلاق تطبيق Polls لمنصة Teams حتى تستطيع الشركة من خلاله جمع أكبر قدر من المعلومات عن الأشياء التى يفضلها والتى لا يفضلها المستخدمون.

ويساعد التطبيق "مايكروسوفت" على تطوير Teams حتى يكون مكانا أفضل للمستخدمين، ومن المقرر أن يتم إطلاق التطبيق فى منتصف شهر أكتوبر القادم، وفقا لموقع "MSPoweruser".

وستطرح مايكروسوفت عددًا من الميزات الجديدة لتطبيق Teams والتى ستجعل التغيير العمل من المنزل أو العمل المختلط أسهل بالنسبة للشركات، ويمكن السماح للمستخدمين بالانضمام إلى اجتماعات Teams باستخدام Siri عبر CarPlay من أجهزة آبل.

كما ستتضمن سلسلة التقنيات الكاميرات الذكية التى عند دمجها ستسمح من بين أشياء أخرى، بغرف اجتماعات المشاركين بالظهور فى نوافذ الدردشة الخاصة بهم داخل تطبيق Teams كما لو كانوا ينضمون عن بُعد.