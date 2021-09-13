صور- أحدث أزياء للأسترالية جنيفر هوكينز

جدة - نرمين السيد - وشاركت جنيفر هوكينز فى مسابقات ملكات الجمال، حتى فازت بلقب "ملكة جمال أستراليا"، ومثلت بلدها فى مسابقة "ملكة جمال الكون 2004". وتتميز بمواهبها المتعددة، وشاركت فى تقديم العروض التليفزيونية. وتحرص على مشاركة متابعيها أبرز إطلالاتها، وتنال إعجابهم لبساطتها وتجنبها للتكلف، ورشاقة قوامها وملامحها البسيطة.

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