أبل تلجأ إلى البطارية المرنة فى هاتفها الجديد القابل للطى

جدة - نرمين السيد - وتعمل أبل على إطلاق هاتف آيفون قابل للطى، وتعتبر الشركة حاليا فى مراحلها الأولى من صنع الهاتف.

وأثناء تصنيع الهاتف واجهت الشركة مشكلة عند وضع البطارية داخل الهاتف، وفقا لموقع "iDrop News".

وحصلت الشركة على براءة اختراع كشفت عنها خلال الأيام الماضية أنها ستقوم باستخدام تقنيات مختلفة لبطارية هاتف آيفون قابل للطى القادم، حيث ستضمن البطارية نظاما مرنا فى الهاتف.

وستكون للبطارية قسم أرق في المنتصف يمكن وضعه داخل المفصلة، وسيسمح لها بالانحناء مع الهاتف القابل للطى، ويتطلب تقنيات واضحة.

وأشارت شركة أبل إلى أن هذا النوع من التكنولوجيا قد يمنح الأجهزة الإلكترونية "مرونة ميكانيكية"، وهذا ليس سوى أحد الخيارات التى ذكرتها آبل فى المستند الخاص ببراءة الاختراع.