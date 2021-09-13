- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - وتتميز العبايات الخليجى بدورها فى منح الشعور بالراحة عند ارتدائها كما أنها تتميز بالأناقة ووجود التطريزات المختلفة عليها، ويوجد الكثير من أنواع العبايات الخليجى التى تناسب جميع الأعمار.
تقول الفاشون ديزاير راية الحربى: عند اختيارك للعبايات يجب مراعاة بعض الأمور المهمة خصوصا مع اقتراب فصل الخريف لعام 2021 ومن أهمها اختيار اللون المناسب.
وأضافت الحربى دائما تبقى العباءة السوداء على عرش العبايات فى جميع الأعوام، ولهذا من الممكن اختيار العباءة السوداء ممزوجة مع أحد الألوان الأخرى، ومن الممكن أن ترتدى الفتيات عبايات ملونة بألوان شبابية رائعة، مما يضفى البهجة والتفاؤل على الإطلالة الخاصة بهن.
وقالت الفاشون ديزاير إنه يجب اختيار تصميم مناسب لشكل الجسم، سواء كانت نحيفة أو ممتلئ حيث يجب أن يدارى التصميم عيوب الجسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- موضة العبايات الخليجى لخريف 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.