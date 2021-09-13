صور- موضة العبايات الخليجى لخريف 2021

جدة - نرمين السيد - وتتميز العبايات الخليجى بدورها فى منح الشعور بالراحة عند ارتدائها كما أنها تتميز بالأناقة ووجود التطريزات المختلفة عليها، ويوجد الكثير من أنواع العبايات الخليجى التى تناسب جميع الأعمار.

تقول الفاشون ديزاير راية الحربى: عند اختيارك للعبايات يجب مراعاة بعض الأمور المهمة خصوصا مع اقتراب فصل الخريف لعام 2021 ومن أهمها اختيار اللون المناسب.

وأضافت الحربى دائما تبقى العباءة السوداء على عرش العبايات فى جميع الأعوام، ولهذا من الممكن اختيار العباءة السوداء ممزوجة مع أحد الألوان الأخرى، ومن الممكن أن ترتدى الفتيات عبايات ملونة بألوان شبابية رائعة، مما يضفى البهجة والتفاؤل على الإطلالة الخاصة بهن.

وقالت الفاشون ديزاير إنه يجب اختيار تصميم مناسب لشكل الجسم، سواء كانت نحيفة أو ممتلئ حيث يجب أن يدارى التصميم عيوب الجسم.