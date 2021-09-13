صينى يبتكر سريرًا يحمى النائمين من الزلازل

جدة - نرمين السيد - وابتكر السرير رجل صينى يدعى "وانج وانكس" لأجل حماية الأفراد حال حدوث زلازل، ونال عليه براءة اختراع عام 2010.

ونشر موقع "العربية" فيديو للسرير يكشف أنه مزود بحساسات تستشعر بحركة الاهتزاز بالمنزل، فيتحول على الفور إلى صندوق ينغلق على النائمين عليه، بل أنه يحتوى على مؤن تكفى لأيام.

ويناسب ذلك السرير المبانى المنخفضة للارتفاع والأكواخ المبنية من الطوب والخرسانة، وتبنت فكرة السرير العديد من الشركات وقامت بتصنيع نماذج لكنها لا تزال قيد التجربة.