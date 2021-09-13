صور.. تنظيف وتطهير سطح الكعبة المشرفة فى 20 دقيقة

جدة - نرمين السيد - وفى بيان نشر عبر موقع رئاسة الحرمين، قال وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية، محمد بن مصلح الجابرى، إن "آلية التنظيف تتم من خلال عدة مراحل، أولها كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج، بالأقمشة المبللة، بعد ذلك تستخدم الآليات والتقنيات الحديثة التى وفرتها الرئاسة العامة، وهى آليات تقوم بالتغسيل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى، ويمسح وبعدها مرحلة التجفيف".

كما نوه الجابرى إلى أن هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة أتت من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام، مضيفًا "إنه -ولله الحمد والمنة- تم إنجاز ذلك خلال مدة زمنية لم تتجاوز 20 دقيقة".

وأكد رئيس الخدمات، أن "الوكالة تقوم فى سبيل توفير أحدث التقنيات لتطهير بيت الله الحرام، وأن هذه التقنية تسهم فى تسريع أداء المهام وبتكلفة أقل، وإن جميع الزملاء -ولله الحمد- متخصصين ومدربين لخدمة البيت الحرام وقاصديه".

واختتم الجابرى بيانه، لافتًا إلى أن هذه الخدمات والجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وفى سياق ذا صلة، نشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين صورًا من عملية صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، وأعمال شد الحزام على الكعبة.

وقامت إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرا بعمليات الصيانة اللازمة لثوب الكعبة المشرفة، وفق توجيهات قيادة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، حيث جرت متابعة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه.

وفى هذا الصدد، قال فهد بن حضيض الجابرى، مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة، إن الإدارة المكلفة تعمل على صيانة ثوب الكعبة المشرفة بالعديد من المهام خلال العام، وعلى مدار24 ساعة.

وأضاف: "نعمل على شد القماش من جميع الجوانب مع تركيب قماش أسود سادة تحت الحلقات المذهبة فى الشاذروان، وأيضاً تركيب إطار للحجر الأسود مطرز يدوى بأسلاك الفضة المطلية بالذهب، وتركيب إطار حول الركن اليمانى مطرز يدوى بأسلاك الفضة المطلية بالذهب".