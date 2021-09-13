على الطريقة الهندية.. طريقة الدجاج التندورى

جدة - نرمين السيد - وهناك طريقة جديدة لتحضير دجاج تندورى بدون فرن، من الوصفات الهندية لعشاق الأطعمة الغريبة والمختلفة. ولإعداد وصفة دجاج تندورى بدون فرن، بسهولة نحتاج إلى: -كوبان ونصف لبن زبادى. -2 ملعقة صغيرة من الملح. -ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون. -2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج والمفروم. -3 فصوص من الثوم المهروس. -2 ملعقة صغيرة من البابريكا. -2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. -ملعقة صغيرة من القرفة. -ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة المطحونة. -دجاجتان مقطعة إلى 16 قطعة. -2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: يجب خلط اللبن الزبادى مع الملح والفلفل والقرنفل المطحون والزنجبيل. وخلط الثوم والبابريكا والكمون والقرفة والكزبرة جيدا، وإضافة الخليط لخليط اللبن ويتم تقليبهم حتى يمتزجوا. يجب تنشيف الدجاج بورق المطبخ جيدا، ثم وضع قطع الدجاج فى خليط اللبن والتوابل، ويتم تقليبهم حتى يتغطى الدجاج بالتتبيلة. ويغطى الوعاء بورق البلاستيك ووضعه فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة أو 8 ساعات على الأقل. ونحتاج بعدها لتخفيف النار جيدا وتغطية المقلاة وتترك الدجاج لمدة ساعة إلى ساعة ونصف وتقليبها من حين لآخر حتى تنضج وتتحمر، ثم تقدم ساخنة.

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