بعد إطلاق تابلت «HTC A100».. أهم مواصفاته

جدة - نرمين السيد - وأطلقت الشركة التابلت الجديد فى الأسواق الروسية، ثم يتم طرحه فى الأسواق العالمية.
ويأتى إطلاق تابلت HTC A100 فى روسيا، بعد أن تم رصد الجهاز على منصة Google Play Console الشهر الماضى ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 7000 ميللى أمبير، وفقا لموقع "Gizmochina".
ويتميز التابلت بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 10.1 بوصة، والتى تأتى بدقة 1200X1900 بيكسل، مع هيكل مصنوع من الألومنيوم بزوايا مستديرة، وحواف بارزة حول الشاشة بسمك موحد من جميع الجوانب.
ويتوفر بالتابلت كاميرا خلفية مزدوجة، تأتى الرئيسية منها بدقة 13 ميجابيكسل، مع كاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو، والتى تأتى بدقة 5 ميجابيكسل، ويأتى التابلت بسعر 273 دولارا أى ما يعادل 4.200 جنيه مصرى.
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