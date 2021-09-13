الصدمات الكهربائية.. علاج قديم تظهر له فوائد جديدة

جدة - نرمين السيد - ووجد باحثون فى الولايات المتحدة أن العلاج بالصدمات الكهربائية يقلل من خطر الانتحار لدى مرضى الاكتئاب الذين خرجوا حديثا من المستشفى.

العلاج بالصدمات الكهربائية هو علاج قديم وقاسى، لكنه علاج فعال لعدد من الأمراض العقلية، بما فى ذلك الاكتئاب.

وأجرى الباحثون من جامعات ييل وكونيتيكت وكولومبيا وروتجرز دراسة على 10500 مريض تزيد أعمارهم عن 65 عاما خضعوا للعلاج بالصدمات الكهربائية من 2011 إلى 2015.

أظهر التحليل أنه فى أول 90 يوما بعد الخروج من المستشفى، كان الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب شديد أو اضطرابات نفسية أخرى والذين خضعوا للعلاج بالصدمات الكهربائية أقل قابلية للانتحار بنسبة 55%.