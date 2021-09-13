افتتاح أكبر مصنع فى العالم لتحويل ثانى أكسيد الكربون إلى صخور

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "جارديان"، فإن المصنع يعمل بقدرة تنقية تبلغ 4 آلاف طن من الانبعاثات الملوثة خلال العام الواحد.

ويتكون المصنع من 4 وحدات تتكون كل واحدة منها، من حاويتين معدنيتين ضخمتين، وتشبه فى مظهرها الخارجى تلك المستخدمة من قبل السفن البحرية التجارية، إلا أنها مزودة بتوربينات ضخمة.

وبحسب "سبوتنيك"، تولت إنشاء المصنع شركة "كليموركس" السويسرية وشركة "كاربفيكس" الأيسلندية.

ويتعين على المصنع استخلاص 4 آلاف طن من ثانى أكسيد الكربون من الهواء سنويا، وهو ما يعادل انبعاثات نحو 870 سيارة، ثم تحويل ثانى أكسيد الكربون الذى تم تجميعه إلى صخور.

يستخدم المصنع الذى يحمل اسم ORCA، وهى كلمة تعنى "الطاقة" باللغة الأيسلندية، مراوح لشفط الهواء إلى داخل مجمّع يشتمل على مادة قادرة على الترشيح.

ويتم إغلاق المجمع ثم تتزايد درجة الحرارة من أجل إطلاق ثانى أكسيد الكربون من المرشح، وبعد ذلك يمكن تجميع الغاز فى صورة شديدة التركيز.

أما الخطوة النهائية فتتم بخلط ثانى أكسيد الكربون مع الماء قبل حقنه على عمق ألف متر فى صخور البازلت القريبة ليتحجر بعد ذلك.