توقف تطبيق Houseparty على أندرويد وiOS الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، فى بداية جائحة الفيروس التاجى، شهد Houseparty زيادة فى شعبيته، حيث بحث الأشخاص الذين كانوا بعيدون اجتماعيا فى جميع أنحاء العالم عن طرق للتواصل مع الأصدقاء والعائلة.

وعلى متجر "جوجل بلاى"، حُمّل إصدار "أندرويد" من Houseparty أكثر من 10 ملايين مرة، بينما تمت مراجعة إصدار iOS أكثر من 600.000 مرة - وحصل على 4.8 من أصل خمسة ضمن التصنيف.

وعلى الرغم من مدى استخدام Houseparty على نطاق واسع، فقد أُغلق الآن من قبل مالكى Epic Games.

ويحدث ذلك بسرعة لأن التطبيق، الذى يتكامل أيضا مع لعبة Fortnite الناجحة من Epic، لن يكون متاحا بعد أكتوبر.

وقبل هذا التاريخ، أزيلت قائمة تطبيقات Houseparty على متجر "جوجل بلاى" ومتجر تطبيق آبل، بأثر فورى.

وإذا قمت بالفعل بتنزيل Houseparty قبل حذفه من القائمة، فستظل قادرا على استخدامه حتى إيقاف تشغيله الشهر المقبل.

وأعلن فريق Houseparty، عند الإعلان عن الخبر فى منشور بالمدونة، أن التطبيق استخدمه عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم.

وقالوا إن قرار إغلاق التطبيق لم يتم اتخاذه "باستخفاف"، وسينتقل صانعو التطبيق للعمل على طرق أخرى "ذات مغزى" للاتصال عبر "مجموعة" ألعاب Epic Games.

وقال فريق Houseparty: "استخدم عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم Houseparty للتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم منذ إطلاق التطبيق فى عام 2016، واليوم، نشارك أننا اتخذنا قرارا بإيقاف Houseparty فى أكتوبر، نحن لا نتخذ قرار إيقاف التطبيق بسهولة، أنشأنا Houseparty للسماح للناس بالشعور بأنهم معا حتى عندما يكونون منفصلين جسديا، من حفلات أعياد الميلاد إلى العروض والزواج وليالى الألعاب العائلية والمزيد، فعلت كل شىء فى Houseparty".

ولم يُكشف عن الموعد الدقيق لإغلاق Houseparty بعد. ولكن تطبيق "أندرويد" وiOS سيرسل إشعارات للمستخدمين حول الإغلاق القادم.

ووفقا لإحصائيات من Apptopia، بلغت شعبية Houseparty ذروتها خلال الربع الثانى من عام 2020.

وخلال فترة الثلاثة أشهر تلك، رحب Houseparty بأكثر من 20 مليون مستخدم.

ومع ذلك، فى الربع الثالث من هذا العام، تدعى إحصائيات Apptopia أن عدد مستخدمى Houseparty انخفض إلى حوالى مليونى مستخدم.