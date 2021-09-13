طرزان الحقيقى يودع العالم بعد حياة حافلة فى الأدغال

جدة - نرمين السيد - وأطلقت وسائل الإعلام حول العالم، على لانج، لقب طرزان الحقيقى، نظرا لأنه قضى حياته منعزلا فى غابة، بعد حادثة مريرة تعرضت لها عائلته خلال الحرب الفيتنامية عندما كان طفلا.

طرزان الحقيقى، كان يعيش مع والده وعائلته فى قرية فيتنامية نائية وصغيرة، لكن والده فر به مع أخيه عندما كان طفلا صغيرا خلال الحرب الفيتنامية عام 1972، بعد أن قتلت قنبلة أمريكية أمه واثنين من إخوته، عانى الرجل خلال حياته من رهاب عميق من العودة لأنه لم يكن يعتقد أن حرب فيتنام قد انتهت.

وتوفى "طرزان الحقيقى" عن عمر ناهز 52 عاما، بسبب مرض عضال أصابه اضطره إلى الاستعانة بالعالم المتحضر فى فترات حياته الأخيرة، حيث عانى بسبب إصابته بسرطان الكبد، بحسب "ديلى ميل".

وعاش الطفل حياة "فتى الأدغال" الحقيقية حيث لم يصادف امرأة فى حياته بعد مقتل أمه، وبقى طول تلك الفترة وحتى يومنا هذا فى أعماق غابة فيتنامية كثيفة تنتشر فى منطقة تاى ترا بمقاطعة كوانج نجاى.

ويقتات فتى الأدغال على الصيد من خلال استخدام الأدوات البدائية والضرورية بالإضافة إلى قطاف الفاكهة التى تنتجها الغابة بشكل طبيعى.