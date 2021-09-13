تعاون علمى بين مدينة الأبحاث العلمية وجامعة الدلتا التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - وقعت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب بروتوكولا للتعاون المشترك مع جامعة الدلتا التكنولوجية، بهدف الاستفادة من كافة الإمكانيات البشرية المتمثلة فى الكوادر العلمية والفنية لدى الجانبين.





وأشارت الدكتورة منى عبداللطيف القائم بأعمال مدير المدينة، فى تصريح اليوم الاثنين، إلى أنه بموجب بروتوكول التعاون سيتم توصيف المقررات الدراسية والحصص العملية الخاصة بجامعة الدلتا التكنولوجية، بما يخدم العملية البحثية والتطبيقية وتطوير المهارات التى يكتسبها للطلاب.

وأوضحت أن التعاون بين الطرفين يأتى فى إطار الدور الرائد الذى تقوم به المدينة فى مجالات العلوم المختلفة، وما تقدمه من خبرات ودعم للباحثين وتبادل الخبرات والعمل على تشجيع التطبيقات التكنولوجية فى مجالات التكنولوجيا المتطورة، مضيفة أن ذلك يأتى تماشيا مع التحول التكنولوجى المتسارع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقا للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وأكدت أهمية التعاون والتنسيق فى كافة أوجه التعاون بين الهيئات والمؤسسات البحثية والجامعية، والتى تشمل التدريب، والبحوث، والدراسات والتطبيقات الفنية المشتركة فى مجالات الصناعات التكنولوجية، والطاقة الجديدة والمتجددة وفقا لخطة عمل معتمدة.

ولفتت إلى مشاركة أعضاء هيئة البحوث من مدينة الأبحاث العلمية بالإشراف على مشروعات التخرج لطلاب الجامعة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل مشتركة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكانت الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية قد استقبلت وفدا من جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور هشام عبدالخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، ونائب رئيس الجامعة، وعميد ووكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بحضور عمداء المعاهد البحثية، ورؤساء المراكز التكنولوجية، وأعضاء هيئة البحوث بالمدينة، لبحث سبل التعاون العلمى والبحثى بين الجانبين، وتضمنت الزيارة جولة تفقدية لمعامل المدينة المختلفة ومعاملها المركزية، للاطلاع على الأنشطة البحثية الجارية.