قوس النصر الباريسى يكتسى بالقماش فى مشروع فنى

جدة - نرمين السيد - بُسطت مئات الأمتار من قماش فضى مائل إلى الأزرق من البولى بروبيلين قابل لإعادة التدوير على أحد جوانب قوس النصر، فى المرحلة الأخيرة من مشروع تغليف هذا المعلم الباريسى بحسب التصور الموضوع من صاحب هذه الفكرة الفنان البلغارى الراحل كريستو، الذى أبهر العالم فى العقود الماضية بأعماله الفنية الضخمة.





وبحسب "إندبندنت عربية"، بداية من 18 سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر، يتحقق حلم الطفولة للفنان التشكيلى البلغارى الذى توفى فى مايو 2020 ولزوجته جانّ-كلود، إذ إن هذا النصب البالغ ارتفاعه 50 متراً والذى يعتبر من المواقع المهمة فى العاصمة الفرنسية، سيغطى بالكامل بـ25.000 متر مربع من قماش قابل لإعادة التدوير من مادة البولى بروبيلين باللون الفضى والأزرق، مثبت بحبل أحمر بطول 3.000 متر.

وسبق أن غلّف كريستو عام 1985 جسر بون نوف، أحد أشهر الجسور على نهر السين فى باريس.

وبدأت الاستعدادات نهاية يونيو، وتتواصل من دون انقطاع بإشراف فلاديمير جافاشيف، ابن شقيق كريستو، تنفيذاً لرغبات عمّه الدقيقة للغاية، وبدعم من مركز المعالم الوطنية فى فرنسا.

وبعد أسابيع من التحضيرات، اعتلى فريق من 95 عاملاً سطح قوس النصر لبسط أول قطعة قماش على جانبه المطل على جادة فاغرام، ومن المرتقب تدشين المنشأة فى 18 سبتمبر.

وقال فلاديمير جافاشيف: "اليوم بدأ هذا المشروع يتبلور ويقترب أكثر وأكثر من التصوّر الذى راود كريستو وجانّ-كلود"، مشيراً إلى أنه سيتسنّى للجمهور "معاينة هذه التحفة الفنية بالمجان ولمسها".

وكان كريستو قال أثناء تقديم مشروعه الأخير، قبل وفاته بعامين، "سيكون ذلك بمثابة كائن حى ينبض بالحياة فى الريح ويعكس الضوء، ستتحرك الطيات وسيصبح سطح النصب حسياً".

وأنجز كريستو وزوجته جانّ-كلود عام 1962 صورة مركّبة تظهر قوس النصر مغلّفاً بالقماش، وهى فكرة ولدت فى مخيلتهما لدى تأملهما النصب من شقتهما الباريسية الأولى على جادة فوش.