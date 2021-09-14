الإمارات تبحث مكتسبات مشروع مسبار الأمل

جدة - نرمين السيد - عقدت الهيئة الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مع وكالة الإمارات للفضاء، اليوم الاثنين، جلسة نقاشية عن مشروع مسبار الأمل ومستجداته، لبحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين.





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