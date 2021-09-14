نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. هدوء نسبى بمعظم المحاور

جدة - نرمين السيد - وأعلن صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى، والطرق المؤدية إليهما.

وأشار صابر إلى وجود زحام عند قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأعمال منها أعلى مناطق الخصوص والمرج للمتجه إلى نفق السلام وأعلى مناطق الكونيسة والمنيب وأعلى مناطق البساتين للمتجه إلى محور الأوتوستراد.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وكشف صابر عن الزحام الذى يشهده محور 26 يوليو عند ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وقال عن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، إن محاورها الداخلية ما عدا أعلى كوبرى الجيزة المعدنى تعمل بشكل جيد.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة، ذكر وجود زحام فى أعلى كوبرى الحدائق، ويمكن استبداله بشارع مصر والسودان، مضيفا ارتفاع الكثافات المرورية عند كوبرى الحلمية للمتجه إلى مناطق التجنيد، وأحمد بدوى ونصح بسلوك أحمد حلمى وشارع شبرا.