صباحك ومطرحك.. أحمد يونس يكشف معنى «حتتك بتتك»

جدة - نرمين السيد - وكشف الإعلامى أحمد يونس خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، عن معنى "حتتك بتتك".

وأوضح يونس فى حلقة اليوم، أننا فى كثير من الأوقات نتداول بعض الجمل أو الكلمات التى تعود إلى المصرية القديمة "الفرعونية".

وأشار يونس إلى أن "حتتك بتتك" جملة أصلها فرعونى، فكانت "الحتت" قديما تعنى اللحم، و"البتت" تشير إلى العظام.

ولفت يونس لذلك يطلق على محل الذى يبيع المشويات "الحاتى".