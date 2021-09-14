جدة - نرمين السيد - وكشف الإعلامى أحمد يونس خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، عن معنى "حتتك بتتك".
وأوضح يونس فى حلقة اليوم، أننا فى كثير من الأوقات نتداول بعض الجمل أو الكلمات التى تعود إلى المصرية القديمة "الفرعونية".
وأشار يونس إلى أن "حتتك بتتك" جملة أصلها فرعونى، فكانت "الحتت" قديما تعنى اللحم، و"البتت" تشير إلى العظام.
ولفت يونس لذلك يطلق على محل الذى يبيع المشويات "الحاتى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صباحك ومطرحك.. أحمد يونس يكشف معنى «حتتك بتتك» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.