إعادة إصدار إنستجرام لايت .. اعرف مميزاته الجديدة المدهشة

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتناسب "إنستجرام لايت" مع مستخدمى نظام "أندرويد" فى 170 بلدًا حول العالم، وخصوصا الذين لديهم هواتف ذكية قديمة، إذ تم طرحه بتحسينات كبيرة وأكثر شمولًا، كما أنه موجَّه بالأخص لمن يعيشون فى مناطق تعانى من ضعف الاتصال بشبكة الإنترنت.
وتعد من أبرز الاختلافات بين "إنستجرام لايت" والتطبيق الأصلى، أنه لا يتضمن كامل الإمكانيات، نظرا لصغر مساحته إذ إن حجمه يصل إلى 2 ميجابايت فقط، فيما تبلغ مساحة "إنستجرام" الأصلى 30 ميجابايت.
ويختلف تطبيق "إنستقرام لايت" أيضًا عن التطبيق الأصلى أن تشغيله يكون عبر التعليمات البرمجية المحفوظة فى السحابة، على عكس الآخر الذى يحفظ البيانات مباشرة فى الهاتف.
وأطلق التطبيق الذى تملكه شركة "فيسبوك"، بعدة مميزات موجودة فى التطبيق الأصلى مثل "إرسال رسائل مباشرة إلى الدردشة الشخصية، أو الجماعية مع النصوص، والصور المتحركة والثابتة والملصقات ومقاطع الفيديو".
ويتضمن "إنستجرام لايت" أيضًا، خاصية التشغيل التلقائى لمقاطع الفيديو، وReels وIGTV، كما يتيح تحميل الفيديو إلى قصتك، ويختلف عن التطبيق الأصلى بأنه خالٍ من الإعلانات كما يدعم اللغات المحلية فى العديد من البلدان.
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