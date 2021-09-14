قبل طرحه.. سعر ومزايا هاتف Redmi 10

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف Redmi 10 بسعر رخيص مقارنة بمزاياه الفائقة، ويبلغ سعره حوالى 199 يورو لنسخة 128 جيجا بايت أى ما يعادل حوالى 3.700 جنيه مصرى، وفقا لموقع "Gizmochina". ويتوفر الهاتف بشاشة بتقنية HRR، من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بيكسل. ويحتوى الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميللى أمبير فى الساعة يتم شحنها عبر منفذ USB- C، عبر تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، إلى جانب تقنية الشحن السلكي العكسى بقوة 9 وات. كما يتميز بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتى بدقة 50 ميجابيكسل، متصلة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

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