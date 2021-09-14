كالعادة مع بداية إذاعة الحلقة.. أحمد يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره التريند، وقال: "يونس الصبح عالراديو9090 التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "أفضل وقت"، "يالهوى على الاختيارات اليونيسية للأغانى العظيمة"، "ايه الروقان والجمال ده"، "يونس انت كل يوم تاخدنا لمود أعظم من التانى".

وتضمنت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.