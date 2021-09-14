صور- أبرز صيحات الأحذية فى خريف 2021

جدة - نرمين السيد - وجاء تقرير فى موقع "marieclaire" يرصد أحدث صيحات موضة الأحذية فى خريف 2021، والتى منها:

-البوت المترهل:

يعتبر من أحدث تريندات الأحذية فى خريف 2021، ويتسم بالأناقة ويمنح الشعور بالتدفئة، كما يمكن تنسيقه مع تنورة قصيرة أو فستان قصير.

-سليبر فرو:

يسهل على كثير من الفتيات ارتداء السليبر الفرو لما يمنحه من الشعور بالراحة والتدفئة فى نفس الوقت، ويتميز خلال ذلك الموسم بألوانه، ويساعد مرتديته فى الحصول على إطلالة أنيقة مميزة.

-أحذية جلدية:

تعتبر الأحذية الجلدية داكنة اللون، من أحدث تريندات أحذية موضة خريف 2021، والذى يمكن أن ترتديه المرأة مع فستان أو سروال جينز طويل، ويمكن الاستعانة بها عند الذهاب فى أماكن العمل أو الخروجات والسهرات والمناسبات.

-حذاء بكعب:

ينتشر فى خريف 2021 بألوانه المختلفة التى تتناسب مع مختلف الأذواق، ويمكن ارتداؤه مع بذلة أو فستان بمختلف الإطلالات.