أكتوبر المقبل.. جوجل تطرح نظام التشغيل «Android 12»

جدة - نرمين السيد - وتداول ملصق مسرب من الشركة يحمل شعار نظام التشغيل الجديد أندرويد 12، وفقا لموقع Engadget.

ويضم نظام جوجل الحديث "Android 12" بعض المزايا، منها:

-التمتع بالمزيد من الخصوصية:

سيمكن ظهور إشعارات عند وصول التطبيقات إلى موقعك أو الميكرفون أو الكاميرا، ومراجعة ما تنفذه التطبيقات من تتبع أنشطة المستخدمين مع إمكانية إيقاف التطبيقات.

-دمج خدمتى Google Pay و Home Controls فى قائمة الإعدادات السريعة.

-إصلاح المشكلات الشائعة:

عملت جوجل على حل مشكلة الاتصال المتقطع بشبكة الواى فاى Wi-Fi، والأخطاء التى تسببها التقاط لقطة شاشة من شاشة القفل، وإقفال التنشيط الجزئية التى تسببت فى استنزاف البطارية.