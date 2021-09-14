أكتوبر المقبل.. جوجل تطرح نظام التشغيل «Android 12»

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جدة - نرمين السيد - وتداول ملصق مسرب من الشركة يحمل شعار نظام التشغيل الجديد أندرويد 12، وفقا لموقع Engadget.
ويضم نظام جوجل الحديث "Android 12" بعض المزايا، منها:
-التمتع بالمزيد من الخصوصية:
سيمكن ظهور إشعارات عند وصول التطبيقات إلى موقعك أو الميكرفون أو الكاميرا، ومراجعة ما تنفذه التطبيقات من تتبع أنشطة المستخدمين مع إمكانية إيقاف التطبيقات.
-دمج خدمتى Google Pay و Home Controls فى قائمة الإعدادات السريعة.
-إصلاح المشكلات الشائعة:
عملت جوجل على حل مشكلة الاتصال المتقطع بشبكة الواى فاى Wi-Fi، والأخطاء التى تسببها التقاط لقطة شاشة من شاشة القفل، وإقفال التنشيط الجزئية التى تسببت فى استنزاف البطارية.
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