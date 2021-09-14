صور- أزياء أنيقة على طريقة الإيطالية جيورجيا بالماس

جدة - نرمين السيد - وتعتبر جيورجيا شخصية تلفزيونية إيطالية وموديل زادت شهرتها بعد ظهورها فى برنامج تليفزيونى إيطالى وعلى أغلفة المجلات العالمية. وبدأت الإيطالية جورجيا حياتها المهنية فى عام 2000، كما شاركت فى مسابقات ملكات الجمال وفازت بالمركز الثانى. وتحرص على مشاركة متابعيها عبر "إنستجرام" الذين يقتربون من 2 مليون، أبرز إطلالاتها وسفرياتها وخروجاتها، وتنال إعجابهم لبساطتها وأناقة أزيائها وجمال ملامحها.

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