كوريا الجنوبية تغرم جوجل 180 مليون دولار بسبب احتكار السوق

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إنها غرمت جوجل 207 مليار وون (180 مليون دولار)، مشيرة إلى إن الشركة الأمريكية العملاقة أساءت استغلال مركزها المهيمن فى السوق لتقييد المنافسة فى سوق أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة. يذكر أن هيئة التجارة الحرة الكورية تحقق منذ عام 2016 بشأن ما يتردد عن قيام جوجل بمنع الشركات المحلية لصناعة الهواتف مثل سامسونج للإلكترونيات و"إل جى" عن استخدام أنظمة تشغيل طورتها شركات منافسة.

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