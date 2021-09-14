باحثون يدربون الأبقار على التبول فى المرحاض

جدة - نرمين السيد - ولجأ الباحثون إلى تلك الطريقة لأجل الحفاظ على المياه من التلوث وعدم انبعاثات غازات مسببة للاحتباس الحرارى.
وقام الباحثان فى جامعة أوكلاند ليندساى ماتيوز ودوجلاس إليف، بتدريب حوالى 16 من العجول بمزرعة يديرها معهد أبحاث بيولوجيا المزارع فى ألمانيا، وفقا لما جاء فى صحيفة "البيان".
وأشارا الإثنان أنه من الممكن تدريب معظم العجول على التحكم فى الأمر، فإذا تبولت الأبقار فى الأماكن الخاطئة، فإن العلماء سيجعلون أطواقها تهتز، أما إذا تبولت فى المرحاض يتم مكافئتهم بالطعام.
وبعد نهاية 15 يوما من التدريب، كان ثلاثة أرباع الحيوانات يقوم بثلاثة أرباع عمليات التبول فى المراحيض.
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