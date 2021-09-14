خلال أسابيع.. واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدمى آيفون

جدة - نرمين السيد - ويعمل التطبيق على طرح ميزة تتمكن من تحويل الرسائل الصوتية إلى رسائل نصية مكتوبة، وتساعد تلك هؤلاء الذين يخجلون من تسجيل الرسائل.
ستتيح الميزة للمستخدمين فى واتسآب قراءة الرسائل الصوتية في أوقات مهمة للغاية أو مواقف يصعب فيها سماع الرسائل مثل الاجتماعات الرسمية أو المواقف التى لا تحتمل فيها سماع الرسائل، وفقا لموقع "The Next Web".
وسيتم تفعيل تلك الميزة على هواتف آيفون أولا وباللغة الإنجليزية ثم يتم إضافة لغات عدة لها.
وأشار الموقع إلى عدم توفر معلومات حتى الآن عن وجود الميزة على هواتف أندرويد، وتعتبر الميزة فى الوقت الحالى تجريبية ويتم تطويرها لإصدارها خلال الأسابيع القادمة.
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