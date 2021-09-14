طريقة تحضير بيتزا الـ 10 دقائق

جدة - نرمين السيد - ولكن هناك بيتزا سهلة يمكن طهيها فى 10 دقائق، مع اختلاف الحشوات والنكهات. ولتحضير بيتزا الـ 10 دقائق، نحتاج إلى: -مغلف خميرة. -ملعقة صغيرة من السكر. -كوب من الماء الدافئ. -كوبان ونصف دقيق. -2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. -ملعقة صغيرة من الملح. -صلصة البيتزا. -فلفل بمختلف أنواعه. -طماطم. -المشروم. -الزيتون. طريقة التحضير: يتم تخين الفرن على حرارة 180 درجة، وفى وعاء صغير توضع الخميرة والسكر والماء الدافئ ةتخلط تلك المكونات جيدا حتى ذوبانها. ويترك المزيج بجانبا لمدة تصل لمدة 10 دقائق، ويُنخل الدقيق والملح فى وعاء متوسط الحجم ثم يسكب الزيت ويضاف له مزيج الخميرة. وتخلط المكونات جيدا لأجل الحصول على عجينة متماسكة ودعكها على سطح صلب منثور بالقليل من الدقيق لمدة 5 دقائق. وتفرد العجينة فى صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت ثم يتم نثر الجبن المبشور، وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة وتترك حتى تنضج.

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