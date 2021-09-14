صور- أغرب الأزياء فى حفل الموضة «ميت جالا»

جدة - نرمين السيد - وحرص عدد من المشاهير على حضور الحفل بأزياء غريبة للفت الأنظار والتألق فى الحفل.

وجاء تقرير "insider" ليرصد أغرب الإطلالات فى حفل "ميت جالا"، ومن بين تلك المشاهير:

-سيرينا ويليامز:

ارتدت لاعبة التنس بدلة ضيقة شفافة مع رداء من الريش، من تصميم "جوتشى"، ومستوحاة من الأبطال الخارقين.

-كيم كارداشيان:

حضرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى الحفل ببدلة سوداء وقناع أسود، من تصميم "بالنسياجا"، وشبهوها البعض بتلك الإطلالة بـ "الوطواط".

-ريهانا:



ارتدت المغنية ريهانا معطفا أنيقا مع قبعة صغيرة سوداء اللون ومرصعة بالألماس، من الرأس إلى آخر القدمين من تصميم "Demna Gvasalia"، وغطاء رأس من الكريستال وقلادة من الألماس اللامع.

-ليل ناز إكس:

استعان المغنى بـ 3 أزياء فى الحفل، منهم رداء ذهبى يغطى الكتفين ويصل طوله إلى الأرض، مع منصات كتف كبيرة وياقة طويلة.

ثم خلع الرداء ليظهر بدرع الجسم الذهبى الذى كان يحمل شعار فيرساتشى تحت خط العنق، كما ارتدى أقراط ذهبية، أما الإطلالة الأخيرة له فكانت ببدلة بنية اللون مغطاة ببلورات ذهبية، ذات ياقة مستقيمة وبنطال واسع وقلادة.