استطلاع: ثلثا الشركات العالمية تكافح لإيجاد موظفين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة التوظيف "مان بور جروب" ونقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال 69% من أصحاب الأعمال حول العالم إنهم يواجهون صعوبة فى عملية التوظيف، وهى أعلى نسبة تسجل منذ 15 عامًا.
وشمل الاستطلاع 43 دولة، معظمها فى أوروبا وأمريكا الشمالية.
وكانت الهند وسنغافورة وفرنسا واليابان وبلجيكا وألمانيا من بين البلدان التى أبلغت عن مواجهة أكبر صعوبة فى التوظيف.
بينما أبلغت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والمملكة المتحدة عن وجود "صعوبة متوسطة" فى التوظيف.
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