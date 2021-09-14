سبيس إكس تطلق 51 قمرا صناعيا من طراز ستارلينك

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان نشرته الشركة على موقعها الإلكترونى إن الصاروخ انطلق من قاعدة "فاندربيرغ" الجوية بكاليفورنيا الساعة 20.55 يوم 13 سبتمبر بالتوقيت المحلى (الساعة 06.55 يوم 14 سبتمبر بتوقيت موسكو).

وكان مؤسس الشركة، إيلون ماسك قد أوضح فى وقت سابق إن الصاروخ سيطلق 51 قمرا صناعيا من طراز V1.5 تم تزويدها بمرسلات الليزر المخصصة للاتصال مع غيرها من أقمار "ستارلينك"، ما يعد أمرا ضروريا لضمان دخول الإنترنت فى عرض البحر والمناطق الاستوائية.

يذكر أن المرحلة الأولى للصاروخ كانت تستخدم 9 مرات، وأنها يجب أن تهبط على منصة عائمة فى المحيط الهادئ، ما يمكّن الشركة من تخفيض سعر إطلاق صواريخ أخرى.

يذكر أن شبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك" ستتضمن بعد انتهاء نشرها نحو 11 ألف قمر صناعى صغير بوزن 500 كيلوجرام، وسيكلف تحقيق المشروع "سبيس إكس" 10 مليارات دولار، وكانت أول دفعة من الأقمار الصناعية "ستارلينك" قد أطلقت فى مايو عام 2019.