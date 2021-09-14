مؤتمر أبل.. الإعلان عن منتجات جديدة وسعر ومواصفات آيفون 13

جدة - نرمين السيد - وبدأ المؤتمر الذى بث عبر الإنترنت من حديقة الشركة بكلمة لـ"تيم كوك" المدير التنفيذى للشركة.

وخلال المؤتمر أعلنت الشركة عن جديدها والبداية كانت مع الإعلان عن طرح

أيباد مينى جديد

وسيطرح جهاز أيباد مينى الجديد بتصميم مختلف كليا مع منفذ USB-C، ويأتى بمعالج A13 Bionic، وسيكون أسرع بثلاث مرات من جهاز Chromebook الأكثر مبيعا، و6 مرات من جهاز Android اللوحى الأكثر مبيعا، ومزود بكاميرات خلفية أكثر تطورا 12 ميجا بكسل، مع خاصية HDR وتسجيل فيديوهات بدقة 4K.

وتم تزويد الجهاز أيضا، بإكسسوارات تشمل غطاء واقى انسابى متعدد الألوان، مع الجيل الثانى من أقلام أبل الذكية الممغنطة، قابلة للاتصاق بالجهاز بطريقة مغناطيسية، والجهاز الجديد يدعم شبكة الجيل الخامس 5G، وبتكلفة تبدأ من 499 دولار يتوفر بداية من الأسبوع المقبل.

الجيل السابع من آبل ووتش

وكشفت أبل عن الجيل السابع من ساعتها الذكية والتى ستكون قريبة فى التصميم من الجيل السابق، إلا أنها ستكون أنحف قليلا، ويتمتع الإصدار الجديد من بوجود كيبورد للرد على الرسائل والإيميلات، كما يتمتع الإصدار الجديد ببطارية أفضل وشحن أسرع كما ستكون مقاومة للماء والتحطم، ويبدأ سعر ساعة أبل من 399 دولارا.

آيفون 13



وكشفت أبل عن سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 13 والتى شملت تحسين جودة الكاميرا وسطوع الشاشة بدقة أفضل بشاشة OLED، وذلك لكلا الإصدارين آيفون 13 mini، وآيفون 13.

ومن أبرز مواصفات جهاز iPhone13 وiPhone13mini معالج A15، ومقاومة للماء والأتربه بمعيار iP68، وسيكون الهاتف متوفر بخمسة ألوان، فيما سيكون حساس الوجه أصغر من آيفون 12، والشاشة أكثر سطوع بنحو 28%، وستكون بطارية iPhone13mini أطول بنحو ساعة ونصف عن iPhone12mini.

وسيدأ سعر آيفون 13 من 799 دولارا والمينى يبدأ من 699 دولارا.