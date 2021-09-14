تويتر تعيد منح علامة التوثيق الزرقاء للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع ذا فيرج التقنى اليوم الثلاثاء أن بعد إيقاف عملية التقديم مؤقتا لعملية التحقق التى تم تجديدها الشهر الماضى، أعلنت منصة تويتر أنها أعادت طرح تلك الميزة مجددا.
وعزت الشركة وقف الخدمة مؤقتا من أجل تحسين "تدفق الطلبات وعملية المراجعة"، وقد يكون لهذا علاقة بالحسابات المزيفة التى وثقتها الشركة عن طريق الخطأ فى يوليو.
وتتيح شارة التوثيق الزرقاء على تويتر للأشخاص معرفة أن أحد الحسابات ذات الاهتمام العام هو حساب موثق.
ولتلقى الشارة الزرقاء، يجب أن يكون حسابك موثقا، وبارزا، ونشطا.
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