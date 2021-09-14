صور.. سياحة على ضفاف النيل بملابس الأربعينات بين الأقصر وأسوان

جدة - نرمين السيد - وتداول رواد موقع "فيسبوك" الصور معبرين عن سعادتهم بما قام به السائحين، مطالبين وزارة السياحة بضرورة استغلال هذه الصور للترويج للسياحة، خاصة أنها ذات طابع قديم متميز.
وقال أحمد عبدالحميد، المصور المرافق للسائحين والذى قام بتوثيق رحلتهم، أن عددهم كان حوالى 43 سائحا من إنجلترا، وإيطاليا، وأمريكا، وأعمارهم تجاوزت الخمسين عاما.
وتابع أنهم فضلوا شكل الأربعينات وتحديدا فى الحقبة التى جرت فيها أحداث الرواية.
وأوضح أنهم قاموا بزيارة أسوان، وأقدم الأماكن سياحية هناك منها فندق ونتر بالاس بالأقصر الذى تأسس سنة 1905، والباخرة الملكية "سودان"سنة 1885، وفندق كتاراكت بأسوان وتأسس سنة 1899.
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