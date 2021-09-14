غدا .. الأرصاد الجوية تحتفل بـ «معا نواجه الطقس المتطرف»

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة فى بيانها، اليوم الثلاثاء، إنه فى ظل ما يشهده العالم من حالات جوية حادة تندرج ضمن آثار التغيرات المناخية؛ فيضانات عارمة وموجات حر شديدة، وحرائق غابات نجم عنها خسائر بشرية ومادية، فرضت على هيئات الأرصاد الجوية أن تتأقلم مع الوضع بمراقبتها المستمرة للطقس وإصدار الإنذارات المبكرة والدقيقة للتخفيف والحد من الخسائر.

وأكدت الهيئة أن يحتفل العالم العربى يوم 15 سبتمبر من كل عام باليوم العربى للأرصاد الجوية وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد فى دورته الثانية بالموافقة على اعتبار هذا اليوم من كل عام هو اليوم العربى للأرصاد الجوية.

وذكرت الهيئة أنه تنفيذًا لتوصيات الهيئة الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية IPCC التابعة للأمم المتحدة، والتى أوصت بضرورة تكاتف دول العالم وعلى رأسهم الدول الصناعية الكبرى "الصين والهند وروسيا وأمريكا"، لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، والتقليل من استخدام مشتقات الوقود الأحفورى، حيث إن هذه هى العناصر الأساسيه المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى والتى أدت فى السنوات الأخيرة إلى حدوث تغيرات مناخية فى العديد من دول العالم بما فيها المنطقة العربية، حيث بدأت درجات الحراره فى الارتفاع بشكل قياسى وتجاوزت المعدلات المناخية، وتسببت فى العديد من الحرائق والجفاف والسيول والفيضانات والأعاصير وأدى ذلك إلى خسائر عديدة فى الأرواح والممتلكات.

وأوضحت أن المناخ يعتبر عاملًا مهما فى حياة البشرية والتغيرات الطارئة التى تحدث فيه تؤثر بشكل مباشر على كل جوانب الحياة من هنا جاء شعار هذا العام "معا نواجه الطقس المتطرف".