ناسا تجمع أول عينة من صخور المريخ

جدة - نرمين السيد - قامت المركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" بجمع أول عينة ضمن عينات معدنية عديدة تأمل الإدارة فى استخراجها من سطح الكوكب الأحمر لتحليلها على الأرض.





وانتزعت أدوات مثبتة فى المركبة عينة أكثر سمكا بقليل من قلم رصاص من قاع بحيرة قديمة على سطح المريخ ثم وضعتها فى أنبوب للعينات من التيتانوم بداخل بيرسيفيرانس وأحكمت إغلاقه. وأثنى رئيس ناسا ورائد الفضاء السابق بيل نيلسون على الأمر ووصفه بأنه "إنجاز تاريخى". وتعتزم ناسا جمع ما يصل إلى 43 عينة معدنية على مدى الشهور القليلة المقبلة من قاع حفرة جيزيرو وهى حوض واسع يعتقد العلماء أن المياه كانت تنساب فيه وأن الميكروبات ربما عاشت هناك قبل مليارات السنين. وجمع العينات المعدنية جزء أساسى من مشروع بيرسيفيرانس الذى تبلغ تكلفته 2.7 مليار دولار.

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