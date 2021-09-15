العثور على حفرية لـ تنين طائر عمره 160 مليون عام

جدة - نرمين السيد - ووففقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال العلماء أن هذا التنين عاش فى الأرض منذ 160 مليون سنة، مشيرين إلى أن له ذيلا طويلا مدببا وأجنحة وأسنانا مدببة بارزة وحادة.
وكان مدير متحف صحراء أتاكاما للتاريخ الطبيعى والثقافة، قد اكتشف بقايا هذا النوع من الديناصورات فى أمريكا الشمالية، ما يفسر هجرة الأنواع بين الأمريكتين.
وقال أحد علماء جامعة تشيلى يدعى جوناتان ألاركون، والذى كان قائدًأ لعمليات البحث: "هذا يظهر أن توزيع الحيوانات فى هذه المجموعة كان أوسع مما هو معروف حتى الآن".
وذكر العلماء أن هذا الاكتشاف يمثل "أقدم تيروصور معروف يقع العثور عليه فى تشيلى".
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