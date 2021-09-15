- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وتحمل الساعة الجديدة العديد من المميزات والخصائص، كان أبرزها مقاومة التشقق والسقوط فى الرمال على الشاطئ والتعامل مع البيئات الأخرى المتربة بدون التعرض للعطل.
وبحسب "سكاى نيوز" فأن ساعة "آبل" الجديدة يبلغ سعرها 399 دولارا أمريكيا، وتتسم شاشتها بأنها أقل نحافة من قبل ما يتيح مساحة أكبر للنص المكتوب عليها، سيمكن المستخدم من قراءته بصورة أفضل مقارنة بساعة الجيل السادس.
ويتميز وضع الشاشة بأنه أكثر سطوعا بنسبة 70%، وزيادة النص فى الرسائل بنسبة 50%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- تعرف على سعر ومواصفات ساعة «أبل» الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.