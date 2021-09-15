صور- تعرف على سعر ومواصفات ساعة «أبل» الجديدة

جدة - نرمين السيد - وتحمل الساعة الجديدة العديد من المميزات والخصائص، كان أبرزها مقاومة التشقق والسقوط فى الرمال على الشاطئ والتعامل مع البيئات الأخرى المتربة بدون التعرض للعطل.

وبحسب "سكاى نيوز" فأن ساعة "آبل" الجديدة يبلغ سعرها 399 دولارا أمريكيا، وتتسم شاشتها بأنها أقل نحافة من قبل ما يتيح مساحة أكبر للنص المكتوب عليها، سيمكن المستخدم من قراءته بصورة أفضل مقارنة بساعة الجيل السادس.

ويتميز وضع الشاشة بأنه أكثر سطوعا بنسبة 70%، وزيادة النص فى الرسائل بنسبة 50%.