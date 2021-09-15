15 مليون دولار لإعادة فيلة الماموث الضخمة من الانقراض

جدة - نرمين السيد - وأشار موقع "جارديان" أن هذا المشروع إذا نجح سيعيد مرة أخرى الأنظمة البيئية إلى طبيعتها بعد انقراض فيلة الماموث.
وأوضح العلماء أن هذه المشروع سيتم من خلاله استيلاد فيل ماموث هجين، من خلال تصنيع أجنة فى المختبر تحمل الحمض النووى لحيوان الماموث، وتنطوى نقطة الانطلاق على أخذ خلايا جلدية من الفيلة الآسيوية المهددة بالانقراض وإعادة برمجتها كخلايا جذعية تحتوى على "دى إن إيه" فيل الماموث.
وسيتم حفظ الأجنة خلال فترة الحمل داخل أم بديلة أو مبدئياً فى رحم اصطناعى، وإذا سارت الأمور وفق الخطة، يأمل الباحثون الحصول على أول مجموعة من الصغار خلال ستة أعوام.
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