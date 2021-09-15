القيمة السوقية لـ«كانفا» الأسترالية تصل إلى 40 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، اليوم الأربعاء، أن القيمة السوقية للشركة بلغت 40 مليار دولار، أى ما يعادل 29 مليار جنيه إسترلينى.

وشهدت منصة كانفا نموًا ملحوظًا خلال جائحة كورونا لا سيما مع عمل المزيد من العملاء من المنزل، ويقول المحللون إن هذا يجعلها واحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة فى العالم.

ويبلغ تقييم Canva الحالى 40 مليار دولار ما يجعلها خامس أكبر شركة ناشئة فى العالم، بعد شركة ByteDance الصينية التى تمتلك TikTok، ومنصة الدفع Jack Dorsey Stripe، وشركة SpaceX وشركة التكنولوجيا المالية السويدية Klarna.

تأسست Canva فى سيدنى عام 2013 على يد الأستراليين ميلانى بيركنز، 34 عامًا، وكليف أوبرخت، 35 عامًا.