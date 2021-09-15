كوريا الجنوبية: تطوير طائرة بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، أن سول تهدف إلى تطوير طائرة بدون طيار عاملة بالطاقة الشمسية، وتطير فى الغلاف الجوى الطبقى الستراتوسفير، بحلول عام 2025، فى خطوة لتعزيز صناعة الطائرات بدون طيار الناشئة فى البلاد.





وذكرت الوزارة فى بيان لها اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أنها تخطط لضخ 37.47 مليار وون "32 مليون دولار أمريكى"، لتطوير مركبة جوية بدون طيار قادرة على مراقبة الكوارث الطبيعية، وستعمل الطائرة بدون طيار كبديل ميسور التكلفة لأقمار المراقبة ولن تخلق أى نفايات فضائية. وأضافت الوزارة أن الطائرة بدون طيار ستعمل بالطاقة الشمسية حتى تتمكن من الطيران باستمرار فى طبقة الستراتوسفير، على ارتفاع 10 إلى 50 كيلومترا فوق سطح الأرض، لأكثر من شهر واحد.

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