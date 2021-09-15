فى أمريكا.. الإمساك بتمساح أنهى حياة رجل عمره 71 عاما

جدة - نرمين السيد - تمكنت الشرطة فى مقاطعة سانت تامانى بولاية لويزيانا الأمريكية من الإمساك بتمساح وزنه 230 كيلوجراما تقريبا، وفى جوفه بقايا بشرية، بعدما انقض على رجل عمره 71 عاما فى مياه فاضت بسبب الإعصار إيدا.





وذكرت "رويترز"، أن التمساح يبلغ طوله 12 قدما، وتم العثور عليه بعد عملية بحث استمرت أسبوعين منذ أختفاء الرجل المسن الذى خرج ليتفقد أضرار الإعصار إيدا، خارج منزله فى سليديل على بعد حوالى 55 كيلومترا شمال شرقى نيو أورليانز.

وقالت الشرطة إن زوجة الرجل المسن، شاهدت تمساحا كبيرا يهاجم زوجها بعدما خرج من دارهما لتفقد الأحوال، وبعد مداهمته اختفى فى المياه.