وذكرت "رويترز"، أن التمساح يبلغ طوله 12 قدما، وتم العثور عليه بعد عملية بحث استمرت أسبوعين منذ أختفاء الرجل المسن الذى خرج ليتفقد أضرار الإعصار إيدا، خارج منزله فى سليديل على بعد حوالى 55 كيلومترا شمال شرقى نيو أورليانز.
وقالت الشرطة إن زوجة الرجل المسن، شاهدت تمساحا كبيرا يهاجم زوجها بعدما خرج من دارهما لتفقد الأحوال، وبعد مداهمته اختفى فى المياه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى أمريكا.. الإمساك بتمساح أنهى حياة رجل عمره 71 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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