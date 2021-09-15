مميزات جديدة من «تيك توك» لمساعدة أصحاب المشاكل النفسية

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، اليوم الأربعاء، أن الميزات تتضمن إرشادات حول الرفاهية والدعم للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل، بالإضافة إلى ميزة التدخل فى عملية البحث لتوجيه المستخدمين لمصادر الدعم إذا بحثوا عن مصطلحات مثل "الانتحار".
وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى تخضع فيه منصة "إنستجرام" المملوكة لشبكة "فيسبوك" للتدقيق بشأن تأثيرها على رفاهية المستخدمين.
وقالت منصة "تيك توك" فى إعلانها عن الميزات الجديدة: "نهتم بشدة بمجتمعنا، ونبحث دائمًا عن طرق جديدة يمكننا من خلالها رعاية رفاهيتهم.. لهذا السبب نتخذ خطوات إضافية لتسهيل عثور الأشخاص على الموارد عندما يحتاجون إليها على تيك توك".
وتعرضت منصة TikTok، مثل منصات الوسائط الاجتماعية المنافسة لها، لتدقيق شديد بشأن التأثير الذى يمكن أن تحدثه على الصحة النفسية لمستخدميها، وخاصة المراهقين.
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