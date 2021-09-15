- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الأساور الجديدة المتوفرة ضمن الإصدار الخاص Sami Miró Vintage Edition مصنوعة من مواد مستدامة مثل "قشور التفاح"، وذلك فى الموديلين Stratus Sky وMidnight Black.
وتحمل الأساور الأخرى الأسماء Aurora Night وCloud Navy وEarth Sunrise وDawn Atlas، وهى مصنوعة من مادة TPU الصديقة للبيئة.
وأشارت سامسونج إلى أن جميع الأساور تخلو من مادة البلاستيك، كما أنها قابلة لإعادة التدوير.
وبالإضافة إلى ذلك، تقدم سامسونج أيضا ثلاثة تصميمات جديدة للمينا تتناسب مع الأساور الجديدة من حيث اللون والتصميم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بقشور التفاح.. سامسونج تطرح ساعة جديدة بـ أساور صديقة للبيئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.