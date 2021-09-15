بقشور التفاح.. سامسونج تطرح ساعة جديدة بـ أساور صديقة للبيئة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الأساور الجديدة المتوفرة ضمن الإصدار الخاص Sami Miró Vintage Edition مصنوعة من مواد مستدامة مثل "قشور التفاح"، وذلك فى الموديلين Stratus Sky وMidnight Black.

وتحمل الأساور الأخرى الأسماء Aurora Night وCloud Navy وEarth Sunrise وDawn Atlas، وهى مصنوعة من مادة TPU الصديقة للبيئة.

وأشارت سامسونج إلى أن جميع الأساور تخلو من مادة البلاستيك، كما أنها قابلة لإعادة التدوير.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم سامسونج أيضا ثلاثة تصميمات جديدة للمينا تتناسب مع الأساور الجديدة من حيث اللون والتصميم.