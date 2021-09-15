صور- بفستان جلد الثعبان.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار

جدة - نرمين السيد - وظهرت ياسمين فى الصور بإطلالة مميزة وساحرة، بعدما ارتدت فستانا يشبه "جلد الثعبان" مفتوح الساق، واعتمدت تسريحة شعر انسيابية مع وضع بعض المكياج الهادئ الذى زادها جمالًا وأنوثة.
يذكر أن ياسمين الخطيب يعرض لها حاليًا برنامج "ونقول كمان" على شاشة قناة "النهار" الفضائية، وتناقش فى البرنامج بعض القضايا الاجتماعية والثقافية التى تهم المرأة المصرية.
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