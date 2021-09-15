فيسبوك تتعاون مع الصحة الفلسطينية لزيادة التبرعات بالدم فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية، عملاق منصات التواصل الاجتماعى على الإنترنت عن شراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية لإطلاق ميزة التبرع بالدم على منصتها الاجتماعية، فى إطار جهودها الهادفة لتشجيع الناس على المساهمة بالتبرع بالدم، وزيادة حجم التبرعات فى مختلف أنحاء فلسطين.





وذكرت المنصة، فى بيان لها، : "يحتاج شخص ما فى كل بضع ثوانٍ إلى نقل الدم لإنقاذ حياتهم، ونتيجة للتغيرات التى فرضتها جائحة "كوفيد-19" فى كيفية ومواقع التبرع بالدم، تعانى مختلف بلدان العالم الآن من نقص حاد فى التبرع الطوعى بالدم، الأمر الذى جعل ملايين الناس غير قادرين على الحصول على الدم اللازم لبقائهم على قيد الحياة.

وأضافت: ويُعتبر التبرُّع بالدم ركيزة أساسية فى الحصول على إمدادات دم آمنة وموثوقة، ولكن الناس غالباً لا يعرفون متى وأين يمكنهم التبرع بالدم.

وفى إطار جهودها الهادفة إلى بناء مجتمعات آمنة وداعمة، أطلقت فيسبوك بالشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية ميزة جديدة فى فلسطين للمساعدة فى ربط مراكز التبرع بالدم بالمتبرعين، وستسهم هذه الميزة فى تعزيز التبرعات الحيوية بالدم فى ظل انخفاض كبير للمخزون فى كثير من بنوك الدم نتيجة لتفشى جائحة "كوفيد-19"، ووجود الناس محتجزين فى منازلهم.

كما ستسهل الميزة الجديدة على الأشخاص الإشارة إلى استعدادهم للتبرع بالدم، من خلال السماح لهم بالتسجيل لتلقى إشعارات حول المواقع القريبة منهم للتبرع بالدم.

واعتباراً من 15 سبتمبر، سيتمكن جميع مستخدمى فيسبوك فى فلسطين من المرحلة العمرية بين 18 و 65 عاماً من الاشتراك فى فيسبوك لتلقى إشعارات حول الفرص القريبة للتبرع بالدم، كما ستتمكن المراكز المعتمدة للتبرع بالدم من وضع منشورات حول احتياجاتها من الدم، لتتم مشاركتها مع الأشخاص المسجلين لتلقى إشعارات التبرع بالدم عبر ميزة التبرع بالدم على فيسبوك.

ومنذ إطلاق ميزة التبرع بالدم على فيسبوك فى أكتوبر 2017، سجّل فيها ما يزيد على 100 مليون شخص فى أكثر من 35 دولة، للحصول على إشعارات فيسبوك حول فرص التبرع فى بنوك الدم القريبة منهم.

وقال الدكتور أسامة النجار، مدير عام الخدمات الطبية المساندة فى وزارة الصحة الفلسطينية: "نظرا لأهمية نقل الدم والحفاظ على سلامته كأساس للرعاية الصحية العامة، نسعى إلى تعزيز التوعية المجتمعية بثقافة التبرع بالدم من حين إلى أخر، حيث نتطلع من خلال إطلاق هذه الحملة إلى نشر مفهوم التبرع الطوعى بالدم وزيادة نسبة التبرع الطوعى بالدم لتوفير مخزون استراتيجى من كافة أنواع الدم ومشتقاته للاستعداد إلى أى طارىء والتغلب على الأزمات".

وقالت تارا فيشباخ، مديرة السياسة العامة لفيسبوك فى المشرق: "فى مثل هذا الأوقات الحرجة، نحن فخورون للغاية بالدعم الذى نقدمه لبنوك الدم عبر هذه الشراكة الحيوية فى منصتنا التى تهدف إلى المساعدة فى توحيد عملية التبرع بالدم وتشجيع الناس على المساهمة، ويعتبر المتبرعون بالدم عنصراً أساسياً فى توفير إمدادات آمنة وموثوقة بالدم، إلا أن الناس فى كثير من البلدان لا يعرفون كيف ومتى وأين يتبرعون، وستسهم مبادرتنا فى تسهيل الأمر عليهم للإشارة إلى استعدادهم للتبرع بالدم، وتلقيهم إشعارات حول المراكز والفرص المتاحة إلى جوارهم للتبرع بالدم".

ويمكن للفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عاماً التسجيل على فيسبوك كمتبرعين بالدم، عن طريق الانتقال إلى قسم التبرع بالدم فى قسم "حول" ضمن ملفهم الشخصى أو الدخول إلى الرابط: facebook.com/donateblood وسيتمكن الأشخاص من استخدام ميزة التبرع بالدم على فيسبوك للاطلاع على طلبات وفرص التبرع فى 11 موقعًا للتبرع بالدم.