مايكروسوفت تطلق تحديثا لعلاج ثغرة أمنية خطيرة فى ويندوز

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شركة "مايكروسوفت"، بحسب ما أورده موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص، أن تحديث "ويندوز" الأمنى الجديد يصلح نحو 66 ثغرة أمنية، فى واحد من أكبر الإصلاحات الأمنية عبر نظام التشغيل الأشهر فى العالم.

ويعالج ذلك التحديث على "ويندوز" واحدة من أخطر الثغرات الأمنية المنتشر حاليا، والتى يستهدف منها الهاكرز ملفات "أوفيس" لزرع برمجيات خبيثة فى قلبها.

وكانت "مايكروسوفت" أطلقت، فى وقت سابق، تحذيرات من تلك البرمجيات الخبيثة، ولكنها لم تطلق الإصلاحات والتحديثات الأمنية إلا فى الوقت الحالى، واكتفت حينها بتحذير المستخدمين من عدم فتح ملفات "أوفيس" غير مأمونة أو من جهات غريبة.