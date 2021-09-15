200 شاب من برنامج أمل مصر لأبناء المحافظات الحدودية يزورون المتحف المصرى

جدة - نرمين السيد - زار 200 شاب وفتاة من المشاركين فى برنامج "أمل مصر لأبناء المحافظات الحدودية" من ست محافظات هى: (شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادى الجديد، أسوان، البحر الأحمر، ومرسى مطروح)، اليوم الأربعاء، المتحف المصرى بالتحرير، وذلك ضمن سلسلة الزيارات التى سيقومون بها لمختلف المتاحف والمواقع الأثرية المصرية، والتى استهلوها بزيارة منطقة الأهرامات يوم الاثنين الماضى.





واستقبل المشاركين بالبرنامج صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف، وتم اصطحابهم فى جولة بالقاعات المختلفة للمتحف، حيث أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم. وتأتى هذه الزيارة فى إطار التعاون المثمر بين وزارتى السياحة والآثار، والشباب والرياضة، وحرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من هذه البرامج والملتقيات والمعسكرات لرفع الوعى السياحى والأثرى لأبناء الشعب المصرى وتعريفهم بالمواقع الأثرية فى مصر وبحضارة أجدادهم العريقة، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لهم.

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